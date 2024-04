Rețeta succesului: O mică ţară, cu puţin peste 1 milion de locuitori, atrage aproape 4 milioane de turişti anual. Mulți dintre ei sunt români

19:10

Institutul Cultural Român de la New York (ICRNY), în parteneriat cu 1969 Gallery din New York, prezintă expoziția de artă contemporană „Aproape de os”/ “Close to the Bone” a artistului român de reputație internațională Radu Oreian, care se va desfăşura în perioada 25 aprilie 2024 – 20 iunie 2024, în Galeria „Brâncuși” a ICR New York.