Horoscop zilnic sâmbătă, 27 aprilie 2024. Berbecii strălucesc astăzi, Fecioarele sunt intuitive, iar Vărsătorii scapă de energia negativă

Muzeul Municipiului București și Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat” vă invită vineri, 26 aprilie 2024, la vernisajul expoziției tematice „Artiști călători, germani și austrieci, în spațiul românesc. Secolul XIX” [„German and austrian artists travelling in the romanian space. The 19th Century”].