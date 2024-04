Procentaj de sută la sută pentru delegația României la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged

12:50

Peter Bosz (60 de ani), antrenorul lui PSV Eindhoven, virtuala campioană a Eredivisie, are un sezon formidabil. „Am rămas pe bancă și am aplaudat în pauză alături de spectatori. Am atins un nivel incredibil de înalt. Dar mai important decât titlul și rezultatele obținute este că am reușit să oferim un fotbal plăcut pentru fanii noștri”.PSV Eindhoven este virtual campioană, după succesul la un scor neverosimil de aseară, 8-0 la Heerenveen. ...