Fanii lui Tottenham își pierd răbdarea! Îl cer titular pe Radu Drăgușin + Explicațiile lui Postecoglou după 0-2 cu Chelsea

Dinamo are etapă sâmbătă la Cluj, cu „U”, apoi în ultima rundă din play-out, ce-ar putea fi decisivă pentru supraviețuirea formației, are meci cu UTA. Echipă pregătită de Mircea Rednic, „câine roșu” declarat, care are un proces pe rol cu Dinamo pentru 32.000 de euroDinamo luptă pentru supraviețuire în acest final de campionat, se chinuie, din nou, să scape de la retrogradare. ...