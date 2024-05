Aprilie a fost a doua lună consecutivă de creştere a preţurilor mondiale la alimente

15:10

Sărbătorim Învierea Mântuitorului luminaţi de bucuria iertării, de biruinţa veşnică a vieţii asupra morţii, în fiecare an însă, această fundamentală trăire pascală are ceva aparte, ce face din Sfintele Paşti un reper, un moment unic, la care, timp de un an apoi, ne raportăm multe dintre evenimentele vieţii. De multe ori, omul a întors spatele lui Dumnezeu, intrând în cea mai înfricoşătoare robie, cea a morţii spirituale, singurătatea lipsită de părtăşia iubirii cu Creatorul şi Mântuitorul vieţii.