Concluzia lui Zeljko Kopic, după U Cluj - Dinamo: „Am văzut lucruri bune, dar am luat goluri pe greșeli”

După 3-3 cu U Cluj, Mihai Stoica, managerul general de la Dinamo, consideră că formația alb-roșie e cu un pas în Liga 2, la doar un an de la promovare.În acest moment, Dinamo are 22 de puncte și e pe locul 8 în play-out, care duce la baraj. Dar poate fi depășită de FCU Craiova (22 de puncte), care are meci cu UTA Arad și de Poli Iași (21), care se duelează cu Hermannstadt. Iar MM Stoica e de părere că Dinamo are șanse foarte mici să se salveze. ...