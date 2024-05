Ostropel de pui cu mămăliguţă, reţeta tenorului Alin Stoica, într-o nouă ediţie Gătit la costum

18:50

Franţa are Parisul, Elveţia are Alpii, Italia are istorie, arhitectură şi mâncare delicioasă, Grecia are plajele mirifice, România are ceaiuri şi sare! Cel puţin aşa a ales ministrul Turismului să ne promoveze ţara la târgurile internaţionale. Iar ideea va fi pusă în practică şi cu ajutorul unei hărţi interactive, la care se lucrează acum.