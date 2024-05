adidas MOVE FOR THE PLANET revine cu o a doua ediție și încurajează oamenii de pretutindeni să contribuie la transformarea minutelor de mișcare în acțiuni cu impact pozitiv pentru mediul înconjurător

13:00

Am avut șansa să urmăresc 4 meciuri din ultima etapă. Și spun șansa pentru că am trăit niște clipe care mi-au transmis o multitudine de emoții.Pe lângă faptul că am văzut multă bucurie în tribune, mulți copii zâmbitori și încă atrași de fotbal, multe familii, stadioane civilizate, trei din ele, Cluj Arena, cel din Sibiu și cel din Craiova, putând rivaliza oricând cu arene din vestul Europei, dar am fost martor și la trei momente emoționante la conferințele de ...