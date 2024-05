STB anunță modificări semnificative de trasee în weekend-ul 10-13 mai

23:50

ICR New York continuă seria lansărilor de opere literare publicate recent de autori de origine română din America de Nord cu prezentarea celui mai recent volum în limba engleză al scriitoarei Anca Mizumschi, romanul Those Who Buy Stars, apărut la începutul acestui an la New Meridian Arts, editură new-yorkeză unde au mai fost traduși, în ultimii ani, mai mulți scriitori români de prim rang. Cartea a apărut inițial în limba română la Editura Trei, în anul 2022.