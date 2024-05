Dinamo - UTA Arad 2-0. Andrei Nicolescu, declarații după victoria contra arădenilor și situația cu Edgar Ie : „Toți am picat în această nebunie”

22:20

Dinamo a avut un start fulminant de meci, marcând de două ori în poarta celor de la UTA Arad. Ambele goluri au venit după gafe ale portarului ucrainean Danylo Kucher (27 de ani).Aici, totul despre Dinamo - UTAÎnainte de meci, Mircea Rednic, antrenorul arădenilor, spunea că va miza pe Kucher în acest meci.„Acum e rândul lui Kucher să apere. Am ales meciurile în funcție de ce am crezut eu că am nevoie, unde Florin e foarte bun la jocul de picior. ...