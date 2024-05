VIDEO. Olivier Giroud își anunță plecarea de la AC Milan la finalul sezonului » Unde spune că își va continua cariera?

17:10

Dinamo a scăpat de retrogradarea directă. Trupa lui Zeljko Kopic (46 de ani) a învins-o pe UTA Arad, scor 2-0, în ultima etapă a play-out-ului, a fost ajutată de rezultatele indirecte și va juca barajul de menținere în Superliga cu Csikszereda. Dacă meciul tur are șanse mari să se joace pe Arena Națională, stadion unde „câinii” vor putea cumpăra un număr impresionant de bilete, returul are loc pe un stadion care are o capacitate extrem de mică. ...