Lista alimentelor care mențin inima sănătoasă. Nu ar trebui să lipsească din coșul de cumpărături

Caprifoiul, cunoscut şi sub denumirea populară de Mâna Maicii Domnului, este o plantă căţărătoare de origine asiatică, înfloreşte de primăvară până vara și are un miros deosebit. Pe lângă rolul său decorativ, are o mulțime de beneficii pentru sănătate și ajută chiar și la vindecarea bolilor sau infecțiilor.