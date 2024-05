Declarație șoc. Anamaria Prodan și Reghecampf s-au împăcat: „Mulți oameni ne-au dorit despărțirea”

22:00

Fostul câştigător al US Open în 2003 şi fost număr 1 mondial, americanul Andy Roddick a anunţat că a suferit de cancer de piele.Jucătorul american de tenis, în vârstă de 41 de ani, a făcut anunţul săptămâna trecută în cadrul podcastului său „Served with Andy Roddick”.Andy Roddick: „Am avut diferite tipuri de cancer de piele”„Am avut diferite tipuri de cancer de piele de când am încetat să mai joc. ...