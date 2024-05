Distrugătorul lui Spring

06:30

Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Mă aliniez din nou dorințelor voastre. Mi-ați sugerat, ca om care am tot colindat prin lume, să fac o comparație despre cum este văzut și promovat turismul pe alte meleaguri. Subiectul este vast, imposibil de abordat într-o pagină, însă am ales o picătură din acest ocean de situații. Pentru că în ultima lună am fost în două locații, una în Costa Rica și una în România, pot face o descriere proaspătă despre cum încearcă costaricanii să fructifice imensul potențial turistic pe care-l au, și cum facem noi același lucru.