Ce trebuie să știi de cea mai puternică explozie solară din ultimii ani

Realizat în parteneriat de ICR New York și compania americană Untitled Theater Company No. 61, cu sprijinul Václav Havel Center, Bohemian Benevolent and Literary Association și Jersey City Theater Center, spectacolul „Ținuturile joase”, după cartea celebrei scriitoare germano-române Herta Müller, laureată a Premiului Nobel în 2009, va deschide vineri, 17 mai, Festivalul “Rehearsal for Truth” („Repetiție pentru adevăr”) de la New York, dedicat producțiilor teatrale central-europene, care exprimă valori precum autenticitatea, libertatea, deschiderea culturală și cooperarea transnațională.