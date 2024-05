Emoții cu Harry Kane. E mai rău accidentat decât se credea!

19:00

Riad devine sâmbătă, 18 mai, capitala boxului mondial. În Arabia Saudită are loc meci de box al anului Tyson Fury vs Oleksandr Usyk. Vor fi puse în joc 6 centuri. Câștigătorul ia tot și devine campionul campionilor la categoria grea, cea mai apreciată din box.În România, partida se poate vedea pe platforma DAZN, contra costMain event-ul va începe în jurul orei 01:00„Ring of Fire” a fost denumită lupta dintre cei mai buni pugiliști la categoria grea din boxul mondial. ...