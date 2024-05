Cine sunt finaliștii de la Te cunosc de undeva! Sezonul 20. Patru perechi vor lupta pentru marele premiu

18:40

Încă patru publicații rusești au fost interzise în Uniunea Europeană (UE) din cauza faptului că răspândesc propaganda și dezinformările Kremlinului, informează The Associated Press. Obscura rețea mass-media prorusă Voice of Europe, agenția de presă de stat RIA Novosti și ziarele Izvestia și Rossiiskaia Gazeta au fost interzise în statele membre UE cu câteva săptămâni înainte […]