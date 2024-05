9 cărți-evantai

17:40

Conferința Națională a platformei de comunicare Income Magazine Corporate ”TRANSPORT & LOGISTICS – NEXT LEVEL, conectăm lumea, dezvoltăm România” are loc marți 21 mai 2024 la Centrul de conferinte Antena 3 CNN, The Mark, Cladirea Turn, Calea Grivitei nr.84-98, etaj 1, București, ora 09:30.