Marcel Ciolacu, despre faptul că românii vor merge cu buletinul în Turcia: Un gest deosebit

Melanina este pigmentul natural care ofera culoarea pielii, parului si ochilor dumneavoastra. Acest pigment este produs de celulele speciale numite melanocite, care se gasesc in straturile superioare ale pielii si in foliculii de par. Deficitul de melanina apare atunci cand corpul dumneavoastra nu produce suficienta melanina sau cand melanocitele sunt deteriorate sau distruse. In acest articol, vei afla toate informatiile despre problemele pe care le poate declansa productia redusa de melanina, dar si cum sa poti ameliora aceste simptome.