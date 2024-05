Final surprinzător de poveste în cel de-al treilea sezon Lia – Soţia soţului meu, diseară, de la 20.30, la Antena 1. Serialul revine în toamnă cu cel de-al patrulea sezon şi ultimul al seriei

10:10

​​​​​​​Opera Națională Română Cluj-Napoca va deschide cea de-a treia ediție a Bucharest Opera Festival – All Puccini Edition vineri, 7 iunie, ora 19:00, pe scena ONB, cu spectacolul La Fanciulla del West de Giacomo Puccini, operă în trei acte, pe un libret de Guelfo Civinini și Carlo Zangarini, după piesa de teatru The Girl of the Golden West din 1905 a autorului american David Belasco.