VIDEO. Final de poveste pentru Dinamo EHF European League » Suporterii dinamoviști i-au aplaudat la finalul partidei

17:40

Paula Badosa, 26 de ani, # 140 WTA, și Stefanos Tsitsipas, 25 de ani, # 9 ATP, sunt din nou împreună, însă de data aceasta vor să-și mențină relația cât mai departe de ochiul public.La începutul lunii mai, spaniola Paula Badosa anunța pe rețelele sociale că ea și Stefanos Tsitsipas au pornit pe cărări diferite, spunând că „după ce am cântărit atent și după ce am împărtățit momente dragi împreună, Stefanos și eu am decis să ne despărțim amical. ...