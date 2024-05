Iată cele mai inteligente rase de pisici. Sunt ușor de dresat și ideale pentru familiile cu copii

16:00

S-au pus în vânzare biletele pentru cea de-a 8-a ediție a American Independent Film Festival (AIFF), care se desfășoară între 07 și 13 iunie la București. La festival au premiera două filme mult așteptate ale acestui an, Love Lies Bleeding, o poveste de dragoste queer cu Kristen Stewart foarte apreciată de critici și The Holdovers, care marchează reîntâlnirea dintre aclamatul regizor Alexander Payne și actorul lui preferat, Paul Giamatti, la 20 de ani de la filmul cult Sideways. Regizorul va participa via Zoom la un Q&A după proiecția filmului său, moderat de producătoarea americană de film Rose Kuo, prezentă la București.