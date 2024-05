„Run, Forrest, Run!” » Antrenorul lui Burcă și Tănase a înnebunit după ce a salvat echipa de la retrogradare

16:30

La un an de la înființare, Agenția Națională pentru Sport riscă să se închidă. Președintele Elisabeta Lipă a anunțat direcțiile locale că se află in imposibilitatea de plată. Practic, faliment.Agenția Națională pentru Sport, înființată în iunie 2023 pentru a înlocui Ministerul Sportului și aflată în subordinea Guvernului României, are probleme financiară. ...