Se schimbă căpitanii la Laver Cup! » Cine îi înlocuiește pe Bjorn Borg și John McEnroe

20:00

Andriy Lunin (25 de ani), portarul lui Real Madrid, nu va pleca joi cu echipa la Londra, locul disputării finalei Champions League cu Borussia Dortmund.Dortmund - Real Madrid are loc sâmbătă, de la ora 22:00, pe Wembley. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații de la stadion, și la TV pe Prima Sport 1, Prima Sport 1Lunin are gripă și nu poate face deplasarea cu coechipierii, însă are șanse să meargă la Londra sâmbătă, în ziua finalei. ...