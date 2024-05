Cum îți iei banii înapoi dacă magazinul refuză returnarea garanției pentru PET-uri

19:40

Vineri, 31 mai 2024, ora 19:30, vă invităm la Muzeul Hărților, în str. Londra nr. 39, la un concert de jazz în grădina muzeului. Concertul este susţinut de Sorina Rotaru Duo și este parte din programul de evenimente satelit Design GO! în ROMANIAN DESIGN WEEK 2024 (24 mai – 2 iunie, Bucureşti) din cadrul Unlock the city → RDW Design GO!.