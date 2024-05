Paulo Dybala, tentat să schimbe campionatul: „E curiozitatea să aflu”

Paulo Dybala (30 de ani), atacantul celor de la AS Roma, a dezvăluit că ar fi tentat să plece într-un alt campionat puternic din Europa.Într-un interviu acordat pentru The Athlethic, Paulo Dybala a menționat că este curios să vadă cum s-ar descurca în alte campionate din Europa, chiar dacă se simte excelent la AS Roma. ...

