Preț record pe piața mondială a sucurilor de portocale din cauza problemelor din Brazilia

Prețul de referință pentru sucul de portocale concentrat înghețat, tranzacționat la Intercontinental Exchange din New York, a ajuns miercuri la 4,77 USD per livră. Prețul este aproape dublu față de cel înregistrat în urmă cu un an.

