România, la cea de-a 83-a ediție a Târgului de Carte de la Madrid

Sâmbătă, 1 iunie 2024, de la ora 11.00, la Romexpo va fi realizată cea mai lungă bandă desenată din România, inspirată din literatura română. Evenimentul este organizat de European School of Comics / Centrul de Educație și Formare prin Benzi Desenate, instituție aflată sub egida Muzeului Național al Literaturii Române, în cadrul ediției din acest an a Salonului internațional de carte Bookfest.