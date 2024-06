Emil Isac, primul poet modernist transilvănean

21:20

AntenaPLAY îmbogățește oferta și în luna iunie cu o gamă variată de conținut, incluzând filme, seriale și evenimente sportive pentru toate gusturile. În această lună, se vor lansa o serie de premiere de filme precum "The Kings of the World", "The Cuckoo’s Curse", "Something is about to happen", "Love and Revolution" și alte titluri atractive. În plus, seriale captivante ca "Flowers over the Inferno" și competițiile sportive incitante sunt în oferta lunii iunie.