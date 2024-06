Ilie Dumitrescu prevede o surpriză uriașă din partea României la EURO 2024: „Acolo se va opri”

14:00

Cu ceva ani în urmă, am fost la o piesă de teatru (nu-mi mai amintesc titlul și nici actorii) și n-am uitat nici acum frustrarea și nedumerirea de la final. Nu ajunsese nimic de pe scenă la mine, nicio emoție, niciun sentiment, aveam doar senzația aia tâmpită de timp pierdut.M-am gândit că sunt eu defect, dar uitându-mă în jur am văzut privirile celor de lângă mine. Și am simțit că și ei gândeau cam la fel. ...