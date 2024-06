PNL, record de candidate în aceste alegeri. Nicolae Ciucă: "În momentul de față avem peste 9000 de femei candidate pe listele Partidului Național Liberal"

Promovarea femeilor în politică și în funcții de conducere a devenit un fapt firesc pentru liberali, numărul acestora crescând de la an la an, cu un record atins în aceste alegeri, când PNL are peste 9.000 de femei pe listele de candidați.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3