Referendumurile anunțate de Nicușor Dan, odată cu alegerile parlamentare: „cheltuielile se fac deja”

13:10

Tehnicianul român a fost însoțit atât de soția sa și Thiago, dar și de băiatul ce mare, Mario Mutu. Cu ocazia reunirii familiei, Adrian Mutu a publicat o fotografie în care apare alături de cei patru copii. Adrian Mutu are două fete cu fosta soție, Consuelo Matos Gomez. Adriana urmează să împlinească 18 ani, în timp ce Maya are 15 ani. "Cea mare are graduation party. Termină liceul. E și ziua ei pe 11, face 18 ani. Trebuie să mergem toți, să fim alături de ea. Mergem toți. Eu, cu Sandra, cu Thi...