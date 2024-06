Incendiu într-un bloc din Sibiu. 30 de oameni s-au autoevacuat

19:10

Transilvania Film anunță lansarea filmului Dogman, un thriller despre loialitate și răzbunare marca Luc Besson, cu o distribuție formată din staruri ale generației tinere americane (Caleb Landry Jones - Get Out, Three Billboards Outside Ebbing Missouri, Nitram, Jojo T. Gibbs - Twenties, Fresh) dar și din peste 30 de căței antrenați special pentru platoul de filmare. Dogman a avut premiera internațională în cadrul Festivalului de Film de la Veneția, unde a fost selectat în Competiția Oficială pentru „Leul de Aur”.