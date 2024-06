Și de pe terenul de padbol, tot cu gândul la Euro: „Forța noastră e echipa, nu mai avem jucători care să rezolve meciuri”

Abia recunoscută în România, Federația de padbol (împlinește un an luna viitoare) are doar 16 cluburi, împărțite pe două ligi și 150 de sportivi legitimați, majoritatea venind din fotbal.Padbolul are deja un titlu mondial, obținut la Mondialele din noiembrie 2023, din Brazilia, unde cuplul Olivian Surugiu - Victoraș Popescu a câștigat în finală cu Uruguay, 5-7, 6-3, 6-2. Cei doi sunt și primii campioni naționali, ei fiind legitimați la Flux Arena Craiova. ...

