Soldat ucrainean capturat de ruși, în presa de propagandă: „Am luptat lângă o stripteuză americană, în prima linie”

Stau lungit pe scaunul stomatologic. Stau bine. Este un unit dentar la fel de modern precum cel din cabinetul medicului meu din București. L-am trădat pe bătrân. Mă gândesc că am avut noroc că dinții mei au fost îngrijiți de un medic de-o seamă cu mine. Am îmbătrânit amândoi în același timp, an după an, […]