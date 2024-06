Politicienii ironizați de români. Cum s-a întors împotriva lui Ciolacu, Iohannis și Barna asocierea cu succesul Naționalei ANALIZĂ

17:30

The Motans Symphonic, Y do I și TehnOpera revoluționează scena la IntenCity Craiova IntenCity revoluționează scena festivalurilor din țară cu show-uri unice, proiecte inovatoare și experiențe muzicale de neratat. The Motans și Opera Română Craiova vor prezenta, pe stadionul Ion Oblemenco, The Motans Symphonic, un proiect muzical conceput special pentru Festivalul IntenCity, iar un alt […]