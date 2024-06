Legendarul actor Donald Sutherland a murit la vârsta de 88 de ani, după o lungă suferință

Donald Sutherland, actorul canadian care a devenit o emblemă contraculturală cu filme precum "The Dirty Dozen", "MASH", "Klute" şi "Don't Look Now" a murit joi, la Miami, după o lungă suferință, a confirmat CAA. El avea 88 de ani.

