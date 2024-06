Un tânăr ce se dădea femeie pe rețele de socializare a înșelat nouă bărbați. Prejudiciu: 42.000 euro

10:10

„Cum spune Gigi Căciuleanu, dansul este cel mai frumos drum între două puncte. Pentru Întâlnirile JTI, punctul zero a fost în urmă cu 25 de ani. Și nu am obosit să ducem mai departe ceea ce am început în anul 2000. Întâlnirile JTI sunt marcă înregistrată, un produs cultural prin excelență, despre care veți putea afla mai multe începând de astăzi și de pe site-ul www.întâlnirilejti.com”, a declarat Gilda Lazăr, Director JTI, la conferința de presă în cadrul căreia a fost anunțată cea de-a XXV-a ediție a Întâlnirilor JTI.