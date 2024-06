Tradiții și obiceiuri de Sâmbăta Morților. Ce se împarte în această zi

00:10

În cadrul Adunării Generale desfășurate la București în perioada 19-20 iunie 2024, președintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, a preluat mandatul de președinte al EUNIC – European Union National Institutes for Culture. EUNIC este rețeaua institutelor culturale naționale din statele Uniunii Europene, dar și din Marea Britanie și Ucraina, și include în prezent 39 de organizații culturale naționale din toate statele membre UE și din țări asociate. EUNIC este activă în 140 de clustere la nivel global. Noua conducere executivă a rețelei de institute culturale naționale din Uniunea Europeană (EUNIC Board) are următoarea componență: președinte Liviu Jicman, vicepreședinte Kirsten van den Hul (directoare DutchCulture), Hanna Lämsä (directoare executivă Finnish Cultural and Academic Institutes), Mary Ann Cauchi (directoare de Fonduri și Strategii Arts Council Malta), Carmen Noguero Galilea (Instituto Cervantes), Johannes Ebert (Goethe-Institut).