Hedwig and the Angry Inch – spectacol Teatrul Stela Popescu – ajunge la FITS – Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, pe 27 iunie

Hedwig and the Angry Inch, aflat în atenţia tuturor la un an după premieră după câştigarea premiului UNITER pentru cel mai bun actor în rol principal de către Tudor Cucu-Dumitrescu, este spectacol invitat în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Sibiu, ediția XXXI.

