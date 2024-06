Gigi Becali, sfat pentru Edi Iordănescu înainte de România - Slovacia: „Nu le convine nici lor”

14:10

Echipa națională a României are o șansă bună să se califice în optimile de la EURO 2024. Un rezultat de egalitate în partida cu Slovacia, programată miercuri de la ora 19:00, ne trimite în optimi. Însă, România are șanse bune să termine și pe prima poziție.Înaintea partidelor de miercuri, naționala României ocupă prima poziție în Grupa E. Ce-i drept, toate echipele au același punctaj, dar România are un golaveraj mai bun. ...