Actorul Bill Cobbs, cunoscut pentru rolurile sale din ”The Bodyguard” sau ”Night at the Museum”, a murit la 90 de ani

Actorul Bill Cobbs, care a avut aproape 200 de roluri într-o carieră de cinci decenii, inclusiv în "The Bodyguard" şi "Night at the Museum", a murit la vârsta de 90 de ani.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro