Andrei Burcă schimbă echipa după Euro 2024! Fundașul României are oferta pe masă

Naționala din Uruguay are toate argumentele pentru a ataca trofeul la Copa America 2024. Marcelo Bielsa are la dispoziție o mulțime de staruri, iar fanii fac spectacol în Statele Unite ale Americii. Uruguay are o generație de excepție. Printre staruri se numără Darwin Nunez (Liverpool), Federico Valverde (Real Madrid), Ronald Araujo (Barcelona) sau Jose Maria Gimenez (Atletico). ...