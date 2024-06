Trafic blocat pe DN 1, din cauza unui accident în care au fost implicate o mașină și o motocicletă

19:10

Cea de-a șaptea zi de FITS – joi, 27 iunie – a adus din nou magia pe scena din Sibiu prin evenimentele speciale, spectacolele de teatru, dans, muzică și circ. Unul dintre punctele culminante ale zilei a fost întâlnirea publicului cu faimosul actor și regizor american, John Malkovich, care a apărut în peste 70 de filme de-a lungul carierei, fiind nominalizat la Premiile Oscar, BAFTA și Globurile de Aur pentru rolurile sale din Places in the Heart și In the Line of Fire.