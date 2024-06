Test ratat: prima treaptă a rachetei Tianlong-3 a zburat neprogramat, prăbuşindu-se în centrul Chinei | VIDEO

13:00

O sărbătoare cu totul aparte are loc, în fiecare an, în preajma Sânzienelor, la Cezieni, în județul Olt. Ia atât de apreciată astăzi în România și peste hotare are sărbătoarea ei în localitatea din vecinătatea Caracalului. Iar această sărbătoare a ajuns duminică 30 iunie 2024 la a 40-a ediție.