Simion: Am văzut un premier slab, care nu e propriul lui stăpân

„Am văzut un premier slab, am văzut un premier care nu e propriul lui stăpân, am văzut un premier la care diferite grupuri de interese pe care nu le cunosc au ajuns. E clar pentru mine că PSD nu are ca opțiune 15 septembrie”, spune liderul AUR, George Simion, după consultările de la Guvern.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro