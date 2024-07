O victorie și patru remize au constituit rezultatul celei de-a șasea runde de la Superbet Chess Classic România 2024

13:50

S-a terminat faza grupelor la Copa America, iar Brazilia are un adversar infernal în sferturile de finală: Uruguay.Brazilia - Columbia, scor 1-1, a fost ultimul meci al grupelor la Copa America 2024. Brazilienii au terminat pe locul 2 în grupă, cu 5 puncte, sub Columbia, și are parte de un traseu extrem de greu.Dacă trece de Uruguay, va juca cu învingătoarea sfertului Columbia - Panama. ...