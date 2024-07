Un youtuber a salvat o fetiță care plutea în derivă pe un unicorn și era aproape să se înece, pe un lac din Turcia | VIDEO

10:30

Anamaria Prodan a făcut noi declaratii despre fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf. Impresara a fost invitată în ediția de seară a emisiunii Xtra Night Show, unde a susținut că fostul ei soț are datorii și că este executat silit. „Trei săptămâni am fost liniștită mi-am făcut business urile în America am stat frumos cu Ronald […]