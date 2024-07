În timp ce Europa virează la dreapta, în Marea Britanie câștigă zdrobitor un partid de centru-stânga. Cum se explică acest fenomen

16:15

Banca Națională a României (BNR) a decis vineri, 5 iulie 2024, o reducere a dobânzii cheie la 6,75% pe an, de la 7% pe an, începând cu 8 iulie 2024. Această scădere vine după o perioadă de 1 an și jumătate în care dobânda cheie a rămas neschimbată.