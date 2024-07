Masoud Pezeshkian este noul președinte al Iranului

08:10

Între 26 și 28 iulie 2024, Reșița va găzdui în premieră Street Delivery și UrbanEye Film Festival, sub umbrela proiectului „Fantasticul Funicular: ultimul an în straie vechi”. Evenimentul se află sub egida Reșița 250LAB și este organizat de MKBT împreună cu Asociația Arta în Dialog, în parteneriat cu o serie de organizații locale și naționale.